Papa Francisco: Estrenarán documental sobre su vida argentina a un año de su muerte

El Vaticano recordará el primer aniversario de la muerte del papa Francisco con el estreno, el próximo 8 de abril, del documental "La Argentina de Francisco", un recorrido por la vida y obra de Jorge Mario Bergoglio (1936-2025) antes de su ascenso al pontificado.

La cinta, dirigida por el periodista Eugenio Bonanata y producida por Telepace en colaboración con Vatican News, se presentará en la ciudad de Asti, en el norte de Italia, debido al origen piamontés de la familia del pontífice, que emigró a Argentina en 1929.

El estreno llegará poco antes del primer aniversario de su muerte para conmemorar la figura del papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años y tras 12 años de pontificado.

Además de en la localidad de sus antepasados, la cinta también se proyectará en la Filmoteca Vaticana, la isla de Lampedusa y la cárcel romana de Regina Coeli, lugares simbólicos del pontificado de Francisco por su primera salida oficial como papa y su constante atención a los "descartados" de la sociedad, según medios vaticanos.

El documental, de una hora de duración, se centra en el camino pastoral del entonces arzobispo de Buenos Aires a través de testimonios directos y explora los barrios de Flores y Almagro (Buenos Aires), donde nació Bergoglio y forjó su vocación.

Asimismo, incluye relatos de antiguos alumnos de su etapa como profesor jesuita y figuras vinculadas a su labor en las "villas miseria" bonaerenses.

Estos asentamientos precarios, marcados por la exclusión y el narcotráfico, fueron el escenario donde Bergoglio impulsó el concepto de una "Iglesia en salida" y creó el "Hogar de Cristo" para la recuperación de jóvenes víctimas de la drogadicción.

Entre las voces que participan en el metraje destacan los periodistas Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti, así como el sacerdote Pepe di Paola, referente de la pastoral de periferias en Argentina.