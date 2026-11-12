Ante llamado de Fujimori a la reconciliación, el papa pide tratar el pasado "con justicia y sensibilidad"

Después de que la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, apelara a la figura del papa León XIV para apuntar a una reconciliación política del país andino, dado que él pasó 20 años realizando su labor pastoral en ese territorio, el pontífice instó a "tratar los sucesos del pasado con justicia y sensibilidad".

El obispo de Roma, que incluso mantiene nacionalidad peruana, aludió de ese modo a las secuelas aún latentes del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), así como a la inestabilidad política de la última década, en que el país ha tenido nueve jefes de Estado.

Durante su discurso de la noche del miércoles ante el Gran Teatro Nacional, la actual mandataria e hija de Fujimori afirmó que el papa "conoce mejor que nadie el alma de nuestro pueblo", y que para seguir adelante "el Perú necesita sanar" sus heridas del pasado.

"Esta visita nos llama a reflexionar sobre nuestra tarea más urgente y pendiente: la reconciliación nacional. Llevamos muchas décadas de enfrentamiento y desconfianza, y como ciudadanos, debemos aprender que las discrepancias no pueden convertirnos en enemigos. Tenemos que aprender a resolverlas usando los mecanismos democráticos", emplazó la presidenta.

"Dar espacio para que crezca la concordia"

En la misma oportunidad, León XIV reconoció que "el Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes", aunque no dio ejemplos de aquello.

No obstante, remarcó que "los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia, y que las diferencias puedan afrontarse con respeto".

Este jueves, el pontífice volvió a referirse al tema ante los fieles y religiosos reunidos en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, remarcando que "nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana".

"Ninguna Iglesia particular debería vivir su misión como si fuera ajena a la de las demás. En y desde la comunión, el obispo será instrumento para impedir que las polarizaciones sociales o políticas debiliten su misión profética y evangelizadora", aseveró el papa, insistiendo que "el obispo ha de abrir el corazón al Perú de hoy".

Con todo, hizo tres invitaciones puntuales a los prelados del país: "No dejen de caminar con este pueblo, no dejemos de caminar juntos y no dejemos de abrir el corazón a los hermanos, para que se sanen las divisiones; y a su pueblo, para que encuentre en ustedes al padre obispo cercano".

Los abusos en el seno de la Iglesia

Durante el mismo discurso, también pidió a los obispos peruanos responder a los abusos en el seno de la Iglesia Católica "con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos".

Se trata de la primera mención del papa a estos crímenes durante su gira en Sudamérica, y si bien reconoció que es "una realidad que nos ha causado mucho dolor", llamó a enfrentar tales denuncias "como lo haría Jesús".

La Iglesia peruana no ha realizado informes sobre el alcance de los casos de pederastia en ese contexto, por lo no que no se conocen cifras a pesar de años de escándalos que han sacudido a la institución.

La causa más recordada es la del Sodalicio de Vida Cristiana, organización religiosa fundada en Perú y disuelta por el papa Francisco en enero de 2025 tras investigaciones sobre abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos. El papa se reunirá en Lima esta tarde con víctimas del disuelto organismo.