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Tres millones de personas dieron la bienvenida al papa en su histórico regreso a Perú

Publicado: | Fuente: Vatican News
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El papa León XIV llegó este miércoles a Perú, tercera y última escala de su gira por América Latina, donde fue recibido por cerca de tres millones de personas durante el recorrido entre el aeropuerto de Lima y el Palacio de Gobierno.

La visita marca el regreso del pontífice al país donde vivió más de 20 años como misionero, obispo y ciudadano nacionalizado. El avión procedente de Buenos Aires aterrizó a las 17:00 horas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Callao, donde fue recibido por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y el canciller Carlos Espá.

Según autoridades locales citadas por el Vaticano, hasta tres millones de personas se congregaron a lo largo de los más de 10 kilómetros del recorrido hacia el centro de Lima.

El pontífice realizó parte del trayecto en un vehículo cerrado y posteriormente continuó en el papamóvil, saludando a los fieles que esperaban su llegada.

Tras una ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno, León XIV sostuvo un encuentro con Fujimori y su gabinete.

Posteriormente, se trasladó al Gran Teatro Nacional, donde pronunció su primer discurso como papa en territorio peruano.

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