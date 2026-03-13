El papa llama a cristianos con responsabilidad en guerras a hacer un "examen de conciencia"

El papa León XIV llamó este viernes a los cristianos que tienen responsabilidades en conflictos armados a realizar un "examen de conciencia" y reflexionar sobre su actuar, durante una audiencia con participantes de un curso organizado por la Penitenciaría Apostólica.

"Reconocer nuestros pecados (...) genera la unidad interior de la persona y la unidad con la Iglesia; por lo tanto, favorece también la paz y la unidad en la familia humana", señaló el líder de la Iglesia Católica.

En ese contexto, el papa interpeló directamente a quienes ejercen responsabilidades en contextos bélicos.

"Cabría preguntarse: ¿tienen los cristianos que tienen graves responsabilidades en los conflictos armados, la humildad y el valor de hacer un serio examen de conciencia y de confesarse?", afirmó.

"¡Solo una persona reconciliada es capaz de vivir una vida llena de paz y serenidad! Quienes dejan a un lado las armas del orgullo y se dejan renovar continuamente por el perdón de Dios se convierten en agentes de reconciliación en su vida diaria", sostuvo.

Durante su discurso, León XIV recordó además que "todo cristiano está obligado a confesarse sacramentalmente al menos una vez al año", tal como establece el Catecismo de la Iglesia Católica.

El pontífice añadió que el sacramento de la confesión permite a la Iglesia entregar "nueva energía a la sociedad y al mundo", y lo describió como un requisito clave para fortalecer la unidad interior de las personas en un contexto marcado por la fragmentación social.