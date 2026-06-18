El papa recibió al presidente Balcázar y confirmó visita a Perú en noviembre

El papa León XIV viajará a Perú la primera quincena de noviembre con etapas en Chiclayo -la diócesis de la que fue obispo- Lima, Piura y Pucallpa, según le confirmó este jueves al presidente interino José María Balcázar, a quien recibió en audiencia en el Vaticano.

"Ha sido una magnífica y amistosa reunión (...) Hemos tenido dos horas de diálogo y él nos ha podido ya certificar que la primera quincena de noviembre estaría en Perú. Luego de Lima, va a ir a Chiclayo, luego a Piura y de allí a Pucallpa, en la selva amazónica. Y también visitará Cuzco", dijo el mandatario a un pequeño grupo de medios a su salida del Vaticano.

Aunque el programa del viaje lo preparará el equipo del papa, el presidente interino explicó que Perú pondrá a disposición del pontífice helicópteros porque, según le ha dicho, León XIV "quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva".

Estrecha relación con Perú

El papa León XIV tiene una estrecha relación con Perú, donde vivió dos décadas y desarrolló gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y como obispo de Chiclayo. De hecho, Robert Prevost, nacido en Chicago (EE.UU.), obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

La confirmación de este viaje se produce cuando Perú está pendiente del cierre de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en las que la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja sobre el aspirante de la izquierda Roberto Sánchez, cuyo partido ha convocado una gran marcha para el viernes en defensa del voto popular y en rechazo a una supuesta falta de transparencia de los organismos electorales del país.

Consultado si la situación política del país puede afectar al viaje, Balcázar aseguró que el papa es consciente de la situación y, de hecho durante las conversaciones, León XIV deseó que el tránsito de las elecciones sea lo más ordenado posible, que no hay mayores conflictos y que el perdedor reconozca al ganador.

Además del viaje, el papa y el presidente peruano dialogaron de la inteligencia artificial y de migración.