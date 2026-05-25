En entrevista con El Diario de Cooperativa, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Cristián del Campo, destacó la relevancia de la primera encíclica del papa León XIV, "Magnificae Humanitas", dedicada a la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial.

A juicio del académico, la carta pontificia, publicada este lunes, "llega en un momento justo, dándonos la oportunidad a todos -no solo a las personas creyentes- de conversar sobre un tema que requiere profundidad y no solo pura inmediatez".

El religioso vinculó simbólicamente este texto con la histórica encíclica "Rerum Novarum", escrita por León XIII en 1891, sugiriendo que el mundo actual enfrenta una nueva cuestión social debido a que la IA está redefiniendo los conceptos de trabajo y productividad.

Según Del Campo, existe una diferencia fundamental entre la revolución industrial y la tecnológica actual: mientras las antiguas máquinas eran simplemente "construidas", las herramientas de IA son "cultivadas" por desarrolladores que les imprimen sus propias instrucciones.

"¿Cuál es la responsabilidad ética de esos desarrolladores del tipo de respuesta que nos entrega este tipo de máquina? (...) Eso no es inocuo, no es neutral, eso también tiene un sesgo o una decisión", advirtió.

Finalmente, en el ámbito de la educación superior, el rector de la UAH enfatizó la necesidad de que las instituciones incorporen estas herramientas avanzadas de manera reflexiva, asegurando que el uso de la tecnología no termine por diluir la centralidad de las relaciones humanas en las aulas: "Tenemos que subirnos a este carro, pero no subirnos acríticamente", sentenció.

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