Tras amenazas del Pentágono, León XIV se reunió extensamente con estratega jefe de Obama

En un clima de creciente tensión diplomática, el papa León XIV mantuvo este jueves una reunión privada con el veterano estratega demócrata David Axelrod, conocido por haber diseñado las campañas del expresidente Barack Obama (2009-2017).

La audiencia con el inventor del célebre eslogan "Yes, we can" se produjo un día después del inicio del alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, tras la guerra desatada el pasado 28 de febrero, y cobra especial relevancia tras los informes que revelaron una fuerte advertencia de la Administración del presidente Donald Trump hacia la Santa Sede por las críticas del pontífice estadounidense.

Según reveló el medio The Free Press, la crisis se originó en enero, cuando el subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos de EE.UU., Elbridge Colby, convocó al cardenal Christophe Pierre, entonces nuncio apostólico (diplomático) en el país norteamericano.

Colby, de fe católica, aseguró al prelado que el ejército estadounidense tiene el poder de hacer "lo que quiera" en el mundo, advirtiendo que al papa, nacido en Chicago, "más le valía ponerse de su lado" para evitar represalias políticas.

La agresividad del encuentro en el Pentágono alcanzó su punto máximo cuando funcionarios estadounidenses aludieron al Papado de Aviñón. Con esta referencia al siglo XIV, período en que la corona francesa utilizó su poderío militar para subordinar al Vaticano, la administración actual habría intentado establecer un paralelismo histórico de dominación sobre la figura de León XIV, buscando silenciar su discurso crítico frente a la política exterior de Trump.

En medio de este conflicto, la reunión de León XIV con Axelrod se prolongó mucho más de lo previsto. De acuerdo con reportes de prensa, la extensión de la charla provocó que el pontífice llegara con 30 minutos de retraso a su siguiente compromiso con los comités olímpicos y paralímpicos italianos.

Axelrod, quien celebró con entusiasmo la elección del cardenal Robert Prevost en mayo pasado, mantiene un vínculo cercano con el papa debido a sus raíces compartidas en Chicago.

Nuevo nuncio en EE.UU.

De acuerdo con EFE, León XIV también recibió este jueves en audiencia privada a su nuevo nuncio en los Estados Unidos, Gabriele Caccia.

El papa ha sido muy cauto al pronunciarse sobre este conflicto aunque sí ha llegado a criticar abiertamente algunas acciones o declaraciones de la Administración Trump.

El martes, al salir de su palacio en la localidad romana de Castel Gandolfo (centro), el papa tachó de "inaceptable" la amenaza del mandatario de acabar con "toda una civilización" en caso de que el estrecho de Ormuz siguiera cerrado, aunque sin citar su nombre.

Además, planteó a sus fieles "buscar cómo comunicarse quizá" con los "congresistas" y las "autoridades" para renegar de la guerra.

A lo largo de toda su primera Semana Santa como pontífice, también denunció en sus homilías "la hora oscura" que vive el mundo por la guerra, lamentó "una humanidad de rodillas por tantos ejemplos de brutalidad" o tachó de "blasfemos" a los gobernantes que "quieren vencer matando" o "se perciben poderosos cuando dominan".