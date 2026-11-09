Cientos de miles de personas recibieron este lunes a León XIV cuando se adentró en la avenida Libertador de Buenos Aires, en Argentina, subido en el papamóvil.

El pontífice se encontró, ya en su papamóvil, con la algarabía de los cientos de miles de fieles, curiosos, vecinos y turistas que se han congregado desde la madrugada a ambos lados de la avenida Liberador para encontrar un lugar donde verlo.

Un total de 25.000 voluntarios trabajan en la organización, mientras que el número de periodistas acreditados alcanza los 1.500, lo que ha generando algunos problemas en términos de cobertura y conexiones para la transmisión de la información.

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