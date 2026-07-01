A una semana del doble terremoto en Venezuela, que hasta ahora deja casi 2 mil víctimas fatales, el chileno Sebastián Mocarquer, integrante del Equipo de Evaluación y Coordinación de Desastres de la ONU, anticipó en Cooperativa el cese gradual de las operaciones de rescate.

"Estamos todavía en una fase de búsqueda y rescate (...), pero hay que ser claros: la cantidad de contactos con personas vivas, bajo las estructuras, ha disminuido dramáticamente, como se espera después de siete días, lamentablemente", puntualizó en El Diario de Cooperativa.

El también cuarto comandante de Bomberos de Santiago aclaró que esta fase no va a terminar en lo inmediato, "pero su actividad va a bajar de manera importante, y nunca perdemos la esperanza de tener algún rescate que llamamos 'milagroso', (que es improbable) por una combinación de factores: sin comida, sin agua, sometidos a un calor con mucha humedad... Es difícil".

Con todo, "empieza una transición hacia actividades de recuperación y rehabilitación para empezar a atender otras necesidades humanitarias", cerró Mocarquer.

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