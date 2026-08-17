En conversación con El Diario de Cooperativa, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, entregó este lunes los detalles de la realización de la Fiesta de La Pampilla 2026, que tendrá un marcado carácter solidario y de reactivación económica para impulsar al comercio, la hotelería y la gastronomía local tras los severos daños provocados por el catastrófico temporal de julio.

El jefe comunal explicó que la decisión de reprogramar el evento —que en un principio había sido cancelado para reasignar recursos a la emergencia— surgió tras un proceso de diálogo con los gremios de la comuna y tras concretar el respaldo de la empresa privada.

Esta alianza público-privada permitirá reducir significativamente el gasto municipal, rebajando el presupuesto inicialmente estimado de 1.800 millones de pesos.

Asimismo, la autoridad abordó el carácter institucional del tradicional festejo y enfatizó la importancia de contar con la presencia del Presidente José Antonio Kast, pese a los duros cuestionamientos que el propio alcalde ha formulado contra la Administración central, denunciando una tardía reacción del Ejecutivo, falta de planificación y escasez de recursos asignados a la zona golpeada por el sistema frontal.

"Por supuesto que está invitado. Él es el Presidente de todos los chilenos, (aunque) a algunos les guste y a otros no les guste, pero la Fiesta de La Pampilla tampoco tiene colores políticos. Por lo mismo, si él se da el tiempo poder acompañarnos, también estaríamos contentos de poder recibirlo", afirmó Manouchehri.

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