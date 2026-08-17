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Lluvias en Antofagasta: alcalde explica medidas preventivas y principales puntos de riesgo

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El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, conversó con Cooperativa sobre los efectos que está dejando el sistema frontal en la ciudad, donde las lluvias han provocado anegamientos y cortes de suministro eléctrico. La autoridad explicó que Antofagasta no cuenta con una red de evacuación de aguas lluvia y detalló las medidas preventivas, entre ellas la suspensión de clases, la habilitación de cinco albergues y el monitoreo de quebradas y campamentos ubicados en zonas de riesgo.

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