ONU pide que la amnistía de Venezuela beneficie "a todas las víctimas"

Seis expertos en derechos humanos de Naciones Unidas acogieron este jueves con satisfacción el proyecto de ley de amnistía presentado desde principios de mes ante la Asamblea Nacional de Venezuela, aunque subrayaron que debe aplicarse a "todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal".

Además, no basta sólo con esa ley, que debe "integrarse en un proceso integral de justicia transicional ajustado a las normas internacionales", según indicaron en un comunicado conjunto.

Para que la reparación de los amnistiados sea efectiva, es necesario que la ley reconozca explícitamente a todas las personas que fueron detenidas o procesadas arbitrariamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, opinión, reunión, asociación e información, añadieron.

Al mismo tiempo, "a quienes se vieron obligados a exiliarse debido a la persecución no se les debería exigir que regresen hasta que se determine claramente la aplicabilidad de la amnistía a sus casos", señalaron los firmantes.

Destacaron por otro lado que el alcance de la ley debe limitarse a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y excluir expresamente a los acusados de graves abusos de las libertades fundamentales y sospechosos de crímenes de lesa humanidad, "incluidos los actores estatales, paramilitares y no estatales".

Firman el comunicado el relator de la ONU sobre promoción de la verdad y la justicia (Bernard Duhaime) y sus homólogos de libertad de expresión (Irene Khan), libertad de reunión (Gina Romero), defensores de derechos humanos (Mary Lawlor) e independencia judicial (Margaret Satterthwaite).

También suscribe el texto Gabriella Citroni, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.