Decenas protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Chile contra la intervención en Venezuela
Publicado:
Fotos Destacadas
Después de 14 años: Las primeras imágenes de Eduardo Vargas con la camiseta de la U
Dakar 2026 inició con una buena actuación de chilenos
Venezolanos celebraron caída de Maduro en Estación Central
Fotos Recientes
La formación de Real Madrid para recibir a Betis de Pellegrini en el "Santiago Bernabéu"
Dakar 2026 inició con una buena actuación de chilenos
Decenas protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Chile contra la intervención en Venezuela
Alrededor de 30 personas se manifiestan este sábado frente a la Embajada de Estados Unidos en Chile, ubicada en la comuna capitalina de Las Condes, para expresar su rechazo al ataque ejecutado durante la madrugada por Washington en Caracas, que desembocó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
"Estamos en contra de la acción de vulnerar la soberanía venezolana", indicaron algunos de los manifestantes, quienes se mantienen de forma pacífica tras las vallas de seguridad.
El amplio contingente de Carabineros ha logrado mantener el orden en el sector de la Av. Andrés Bello, permitiendo que las protestas y las declaraciones diplomáticas se desarrollen sin incidentes mayores.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados