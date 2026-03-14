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Bayern Múnich sufrió dos expulsiones y rescató una igualdad ante Bayer Leverkusen

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Bayern Munich rescató un empate 1-1 ante Bayer Leverkusen, en el BayArena, en un polémico partido válido por la Bundesliga. Abrió la cuenta para el local Aleix García (6'), mientras que para la visita anotó Luis Díaz (69'), quien posteriormente fue expulsado en el minuto 84, dejando a su equipo con dos jugadores menos tras la tarjeta roja de Nicolas Jackson (42').

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