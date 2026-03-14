Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.9°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Mercedes comandó la carrera sprint y qualy del GP de China con Russell y Antonelli

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Gran Premio de China de la Fórmula 1 celebró su prueba al sprint y qualy este sábado, con festejo doble para el equipo Mercedes, pues Geroge Russell ganó la carrera rápida y luego Andrea Kimi Antonelli conquistó la "pole position" de cara a este domingo 15 de marzo (04:00 horas), siendo el más joven en lograrlo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados