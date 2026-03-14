Mercedes comandó la carrera sprint y qualy del GP de China con Russell y Antonelli
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El Gran Premio de China de la Fórmula 1 celebró su prueba al sprint y qualy este sábado, con festejo doble para el equipo Mercedes, pues Geroge Russell ganó la carrera rápida y luego Andrea Kimi Antonelli conquistó la "pole position" de cara a este domingo 15 de marzo (04:00 horas), siendo el más joven en lograrlo.
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