El Sexto Juzgado de Garantía rechazó decretar la prisión preventiva del ciudadano chileno de 52 años que conducía el camión que -el pasado 8 de marzo- dejó frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal una caja con el cuerpo de una mujer, cuya data de muerte se fijo en cerca de 20 días antes.

El tribunal acogió la tesis de que la participación del imputado sería accesoria y menor en el crimen Sara Saavedra (26), pero la Fiscalía apeló en forma inmediata ante el juez, por lo que el sujeto quedó detenido mientras la Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncia sobre las medidas cautelares.

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