La U de Jhon Valladares se reencontró con los abrazos tras triunfar en su visita a Coquimbo
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Con la renuncia de Francisco Meneghini, en Universidad de Chile finalmente pudo festejar después de vencer por 0-1 a Coquimbo Unido en el "Francisco Sánchez Rumoroso". Maximiliano Guerrero fue el autor de la solitaria cifra que les permitió el festejo a los de
Jhon Valladares.
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