Con la renuncia de Francisco Meneghini, en Universidad de Chile finalmente pudo festejar después de vencer por 0-1 a Coquimbo Unido en el "Francisco Sánchez Rumoroso". Maximiliano Guerrero fue el autor de la solitaria cifra que les permitió el festejo a los de

Jhon Valladares.

LEER ARTICULO COMPLETO