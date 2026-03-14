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La U de Jhon Valladares se reencontró con los abrazos tras triunfar en su visita a Coquimbo

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Con la renuncia de Francisco Meneghini, en Universidad de Chile finalmente pudo festejar después de vencer por 0-1 a Coquimbo Unido en el "Francisco Sánchez Rumoroso". Maximiliano Guerrero fue el autor de la solitaria cifra que les permitió el festejo a los de

Jhon Valladares.

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