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Fernando Zampedri y Jimmy Martínez salvaron a la UC en el empate ante Everton en el Claro Arena

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Fernando Zampedri y Jimmy Martínez salvaron a Universidad Católica con sus goles en el empate 2-2 ante Everton en el Claro Arena, en la séptima fecha de la Liga de Primera. Los tantos ruleteros fueron de Cristian "Chorri" Palacios y Lucas Soto.

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