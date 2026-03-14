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Fernando Zampedri y Jimmy Martínez salvaron a Universidad Católica con sus goles en el empate 2-2 ante Everton en el Claro Arena, en la séptima fecha de la Liga de Primera. Los tantos ruleteros fueron de Cristian "Chorri" Palacios y Lucas Soto.
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