FMI y Banco Mundial retoman relaciones con Venezuela, suspendidas hace siete años

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron la reanudación de sus relaciones con Venezuela, que llevaban suspendidas siete años, desde 2019.

La decisión se comunicó el jueves en Washington, en el marco de las "Reuniones de Primavera" del FMI y el Banco Mundial, que se iniciaron el lunes y concluirán este sábado.

Según explicó la directora gerente, Kristalina Georgieva, fue adoptada en consonancia con "las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI".

La reanudación llega en momentos en que Caracas ha retomado sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y la asunción al poder de Delcy Rodríguez, quien aceptó las condiciones económicas y petroleras impuestas por la Administración Trump y aprobó varias leyes que facilitan la inversión extranjera en distintos sectores económicos.

El Fondo recordó que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con se pausaron en marzo de 2019 "debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno" chavista.

En ese momendo, Maduro asumió un nuevo periodo -que la oposición consideró ilegítimo-, lo que llevó a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, reconocido por decenas de países, Chile entre ellos.

El Banco Mundial recordó, en otro comunicado, que Venezuela también es miembro desde 1946, y recibió su primer préstamo en 1961.

En los años 70, el auge petrolero permitió a Caracas saldar sus deudas con el Banco e incluso prestarle parte de sus ganancias para apoyar a otros países miembros.

Sin embargo, el colapso de los precios del crudo en los 80 y el deterioro de las políticas económicas llevaron al país a retomar los préstamos en 1989. El último data de 2005.

Rodríguez: "El extremismo venezolano intentó impedirlo"

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que éste "es un paso muy importante para la economía venezolana ", pues se retoman "todos los procesos que implican derechos y responsabilidades de Venezuela en el organismo".

"Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela y quiero también agradecer a todos los países, a todos los Gobiernos que se sumaron a este impulso del regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional", señaló, con palabras especiales para Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio; además de Brasil, Emiratos Árabes Unidos y Catar, que también "estuvieron colaborando en todo este proceso".

"Es muy lamentable -tengo que decirlo responsablemente-, muy lamentable que el extremismo venezolano se dio a la tarea de visitar capitales de Europa y otros países para tratar de impedir este paso tan importante para nuestra economía", añadió en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez no mencionó a nadie en concreto, pero esta acusación coincide con una gira europea de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, a quien el chavismo ha llamado "dirigente de la oposición extremista".

Machado se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten; y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y ahora está en Madrid.

EE.UU. aplaude regreso de Venezuela al FMI y reafirma colaboración con Caracas

En tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo acoger "con satisfacción esta decisión de los Estados miembros del FMI, como un paso importante en la estabilización y recuperación económica de Venezuela".

En la red social X, en respuesta a una publicación de la directora Kristalina Georgieva, Bessent insistió en que el reconocimiento de Washington al Gobierno de Rodríguez "ha allanado el camino para que el FMI retome su colaboración" con Caracas.

Agregó que la Administración Trump ha cumplido "con rapidez" la promesa "de ayudar a estabilizar y restaurar la economía de Venezuela", y "el Departamento del Tesoro espera que Venezuela trabaje con el FMI en la implementación de políticas que beneficien a todos los venezolanos, y continuaremos colaborando con Venezuela a medida que avanza por este camino", cerró.