Gobierno venezolano llamó a votar en elecciones con "plenas garantías"

El embajador del Venezuela en España, Mario Isea, hizo este miércoles un llamado a la participación en las elecciones presidenciales del próximo domingo, que se celebran "con plenas garantías", aseguró, aunque la mayoría de la oposición no se presenta por considerarlas "fraudulentas" y pide la abstención.

"Están dadas todas las garantías y condiciones para un proceso democrático", afirmó Isea en rueda de prensa en la Embajada de Madrid, e insistió en que "se respete la soberanía y el derecho de los venezolanos a elegir" como pueblo.

El próximo día 20 de mayo 20,5 millones de venezolanos están convocados a las elecciones presidenciales, de los que 108.585 (el 0,53 por ciento del padrón) residen en el exterior.

Además del presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección, se presentan también el opositor y chavista disidente Henri Falcón, el ex pastor evangélico Javier Berucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.

Isea denunció la campaña interna y desde otros países contra estas elecciones e insistió en que "no hay ninguna justificación para descalificar el sistema electoral venezolano", al considerar que existen "plenas garantías".

El Grupo de Lima, integrado por 14 países de América, hizo este lunes un "último llamado" a suspender las elecciones al considerar que son unos comicios "ilegítimos" y "carentes de credibilidad".

También el Parlamento Europeo pidió el 3 de mayo pasado por amplia mayoría la "suspensión" de los comicios, como también reclamó la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini.

Sin embargo, Isea replicó que Venezuela tiene un sistema electoral "confiable, auditable en todas sus fases", y se manifestó consciente de que es un proceso "en el que están puestos los ojos del mundo".

Sobre el Grupo de Lima, el embajador cuestionó su "autoridad moral" y recordó que a él pertenecen "gobernantes electos en procesos muy cuestionados".

El diplomático afirmó que su país ha invitado "a todos aquellos que han demostrado un gran interés en los asuntos internos de Venezuela" para que envíen observadores a los comicios.

En este sentido, recordó que se cursaron invitaciones a organizaciones internacionales como la ONU y la UE, así como al Parlamento de España.

En Venezuela el voto no es obligatorio, es un derecho, pero no está permitido hacer campaña para no votar, como están promoviendo muchos de los partidos de la oposición.

Pese a esta campaña, Isea afirmó que, según las encuestas, se espera una participación de más del 60 por ciento.