González Urrutia dice que la "normalización" de Venezuela solo será "real" si se le reconoce presidente

Edmundo González Urrutia, referente opositor y autoproclamado presidente electo de Venezuela, emitió este domingo un mensaje en el que fijó las condiciones para "la normalización real" del país caribeño y una transición democrática "seria y responsable", tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos.

El diplomático, exiliado actualmente en España, es considerado por varios países del mundo, entre ellos la nación norteamericana, como el ganador de la controvertida elección presidencial de 2024, en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó, sin presentar evidencia alguna, al líder chavista como vencedor de la contienda.

En un video difundido en sus redes sociales, González fue enfático al señalar que "la normalización real" de Venezuela "solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio (de 2024)".

"Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática", afirmó.

"Un nuevo escenario político"

El líder opositor destacó que "quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante", siendo la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, tanto civiles como militares, una exigencia "ineludible".

"Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta", subrayó el dirigente.

"Nosotros somos una fuerza leal a Venezuela, leal a la democracia, al estado de derecho y a la dignidad de sus ciudadanos", agregó, argumentando que su "legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro".

Aseguró que "ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido y jamás será traicionado", y que "la transición debe construirse con firmeza, con respeto y con unidad nacional".

"Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación sin impunidad", remarcó.

Llamado "sereno y claro" a las FF.AA.: "Su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República"

La declaración también incluyó un llamado "sereno y claro" a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado: "Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República".

"Este es un momento histórico. Lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza, y ese país lo construiremos juntos", concluyó González.