HRW: Informe de Bachelet es una buena fotografía de violaciones a DD.HH. en Venezuela

El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró en El Diario de Cooperativa que el informe elaborado por alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la crisis política en Venezuela es una "muy buena fotografía" de las violaciones a los DD.HH. en el país caribeño.

"Es un excelente informe, es una muy buena fotografía del drama humanitario y de las violaciones brutales a los derechos humanos", manifestó Vivanco.

El personero indicó que el texto contiene "detalles de las prácticas de torturas, detalles de las ejecuciones, del rol de las distintas agencias represivas en Venezuela y del rol que también cumplen los colectivos, estos hampones armados que tienen licencia para matar con total impunidad".

El informe "habla de que la impunidad es sistemática, es decir, aquí no hay amparo, no hay dónde ir, no hay a quién recurrir; habla de las detenciones arbitrarias y masivas e, incluso más, lo dice en términos claros y categóricos, dice que hay que investigar 'la responsabilidad penal individual de los funcionarios del régimen (de Nicolás Maduro)' en estos hechos atroces", expresó.

Recalcó que el informe "es contundente, es objetivo y creo que va a tener y debería lograr un gran impacto a nivel internacional, especialmente ante aquellos que todavía no creen que se estén dando estos hechos en Venezuela".

Sin embargo, Vivanco reconoció que "varias cosas hacen falta" en el informe realizado por la ex Presidenta chilena, sosteniendo que ella no precisa si las violaciones a los derechos humanos son "una práctica sistemática o generalizada o son hechos aislados".

"Eso no puede quedar a la interpretación del lector", aseveró.

El régimen de Maduro "está profundamente herido"

Ante la reacción del gobierno de Maduro al duro informe de Bachelet, asegurando que presenta una "visión selectiva y distorsionada", el director ejecutivo de Human Rights Watch sostuvo que "el régimen de Maduro está furioso con el informe".

"Lo han criticado, lo han descalificado simultáneamente de una manera visceral, le han atribuido todo tipo de intenciones", agregó.

Vivanco sentenció que "están profundamente heridos y se sienten indignados con este informe, lo cual echa por tierra cualquiera ilusión de cooperación con la oficina de Michelle Bachelet (...) la reacción del gobierno demuestra no sólo la falta de respeto y consideración hacia la oficina de la alta comisionada, sino también una total falta de voluntad real para cooperar con esa oficina".