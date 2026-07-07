Machado reiteró que regresará a Venezuela: Es una promesa que se cumple paso a paso

La líder opositora de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, reiteró este martes que regresará a su país y que esta es una promesa que se cumple "paso a paso".

"Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá, con ustedes. Y cuando nos encontremos, vamos a levantar este país desde el mismo lado en el que siempre hemos estado", escribió Machado en su cuenta de X.

En este sentido, añadió que le han "puesto obstáculos", pero subrayó que no pueden impedir su apoyo a los afectados de los recientes terremotos, que han dejado 3.535 personas fallecidas y 16.740 heridas, según el último reporte del Gobierno.

"Sé que sienten que se terminan los días en los que todo el mundo mira hacia Venezuela, y que ahora viene lo más duro: el silencio, el polvo, la espera. Y sé que muchos temen que también nosotros los abandonemos, que el país olvide cuando se apaguen las cámaras. Quiero que sepan esto: no los abandonaremos nunca", prometió Machado.

El pasado viernes, Machado dijo que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela.

Tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, la opositora anunció que regresaría al país y, posteriormente, denunció que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

Según The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela por temor a una crisis política tras los terremotos que azotaron al país.

Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

Las autoridades venezolanas la acusan de presuntos delitos relacionados con terrorismo, conspiración y traición a la patria, cargos que la dirigente rechaza.