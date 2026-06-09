Operación Tokio: PDI allanó sucursal de BancoEstado por nexos con el Tren de Aragua

En un nuevo avance de la denominada "Operación Tokio", personal de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó este martes la sucursal de BancoEstado ubicada en la intersección de las calles Huérfanos y Morandé, en el centro de Santiago.

El procedimiento busca desarticular la red de apoyo logístico y financiero que permitía al Tren de Aragua blanquear capitales y realizar transferencias internacionales de origen ilícito.

La diligencia comenzó alrededor de las 09:00 horas, cuando cinco funcionarios de la Brigada Investigadora de Crimen Organizado ingresaron a las dependencias bancarias.

Tras varias horas de trabajo, los efectivos policiales se retiraron del lugar portando cajas y bolsas con documentación técnica, la cual será periciada para rastrear el flujo de dinero que la organización criminal movía fuera de las fronteras nacionales.

Detectives de la Brigada Investigadora de Crimen Organizado incautaron documentos clave desde la oficina de Huérfanos con Morandé. (FOTO: ATON)

El rol de los "asesores financieros" del crimen

El foco de este allanamiento surge tras las revelaciones de la audiencia de formalización realizada el pasado domingo.

En dicha instancia, se conoció que una ejecutiva de BancoEstado desempeñaba funciones clave para la organización, similares a las detectadas previamente en un ejecutivo de Banco Santander, entidad que también fue objeto de diligencias el pasado 2 de junio.

Cifras récord en lavado de activos

La Operación Tokio es considerada hasta la fecha el mayor golpe financiero contra el Tren de Aragua en Chile. Según los antecedentes del Ministerio Público, la red criminal habría logrado lavar una suma cercana a los 75 mil millones de pesos en un periodo de tres años.

La sofisticación del método empleado por estos "asesores" permitió que la estructura delictiva sacara del país aproximadamente 84 millones de dólares, dinero proveniente de actividades ilícitas como la extorsión y el mercado negro.

El éxito de estas transferencias dependía directamente de la facilitación de operaciones hacia cuentas en el extranjero, burlando los controles internos de las instituciones bancarias implicadas.