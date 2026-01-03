Canciller venezolano clama a la ONU tras "ataque cobarde" y la captura de Maduro

"Una violación flagrante del derecho internacional. Ha sido violada la Carta de Naciones Unidas", acusó este sábado el canciller de Venezuela, Yvan Gil, al abordar la bullada captura de Nicolás Maduro, líder del régimen chavista, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las declaraciones de Gil se alinean con las de otros altos funcionarios venezolanos, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el fiscal general Tarek William Saab, al demandar pruebas concretas de vida de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En una entrevista con TeleSur, la autoridad venezolana calificó las acciones reportadas en suelo venezolano como una grave infracción a la legislación internacional, que "violan de forma flagrante del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas".

Yvan Gil advierte sobre un peligroso precedente para la inmunidad de los jefes de Estado a nivel global, que pondría en riesgo la estabilidad democrática de la región y el mundo. (FOTO: EFE)

"Hemos sido víctimas de un ataque cobarde de los Estados Unidos de Norteamérica, del gobierno del presidente Donald Trump, quien ha dado un paso en falso al bombardear la ciudad capital, al bombardear el Puerto de la Guaira. Ha sido sobre todo una violación flagrante del derecho internacional", arremetió Gil, denunciando lo que describe como agresiones militares directas contra el país.

Pide apoyo de organismos internacionales

Ante este panorama, el canciller solicitó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que intervenga y asuma "responsabilidad" frente a lo que Venezuela considera una agresión.

Asimismo, informó sobre una ola de apoyo internacional recibida por el gobierno venezolano, mencionando explícitamente a cancilleres de naciones como Colombia, Brasil, Sudáfrica, Burkina Faso, Namibia, Bielorrusia y Rusia, quienes han extendido su solidaridad.

Gil también argumentó que las acciones de Estados Unidos no solo violan el derecho internacional, sino que también contravienen su propia legalidad interna, al llevar a cabo ataques "sin autorización del Congreso". Además, destacó una supuesta condena interna en EE.UU.: "el gobierno está haciendo una acción que el 70% de la población estadounidense ha condenado".

Venezuela considera que las recientes acciones responden a un interés de apropiarse de sus vastos recursos naturales, mientras fortalece lazos estratégicos con aliados como China y Rusia. (FOTO: EFE)

Los motivos del ataque y un supuesto apoyo de China

La situación, según Gil, sienta un precedente peligroso para la estabilidad global, dado que "aquí se está violando la inmunidad que tienen los jefes de Estado en el derecho internacional. Es un precedente que pone en riesgo a todas las democracias de nuestra América y el mundo".

Finalmente, el ministro venezolano de Exteriores vinculó las presuntas acciones con los intereses económicos sobre su nación. Gil afirmó que la única explicación para esta agresión es "la intención de apropiarse de las riquezas naturales" de Venezuela.

En este contexto, el canciller también reveló que Caracas ha estado en contacto "con la Cancillería de la República Popular China. Ayer, precisamente, el presidente estuvo reunido con el enviado especial del Presidente Xi Jinping, quien ya había manifestado su apoyo, su solidaridad y su cooperación en el marco de la relación estratégica que tenemos con China, que también la tenemos con Rusia".