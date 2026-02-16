Héctor Pinto, histórico exDT campeón con Universidad de Chile, conversó con Cooperativa Deportes sobre el complicado momento que viven los azules, quienes en las primeras tres fechas del torneo no ganaron ningún partido, con dos empates y una derrota. Pese a mostrar su preocupación por el equipo, indicó que es "muy temprano" para culpar al técnico Francisco "Paqui" Meneghini.

