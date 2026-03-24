Maduro está con "mucho ánimo" a dos días de segunda audiencia de juicio, dice su hijo

El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su padre "está muy bien" y con "mucho ánimo", dos días antes de su segunda audiencia de juicio en Estados Unidos, donde se encuentra detenido luego de haber sido capturado por tropas estadounidenses en enero pasado.

"Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días", señaló Maduro Guerra en un video publicado en X por la periodista de Telesur Madelein García.

El diputado dijo que la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada en enero pasado, está "firme y alerta".

Asimismo, dijo que la audiencia de juicio prevista para el próximo 26 de marzo servirá para "seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro y Cilia".

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

El jueves, Maduro y Flores reiteraron ante el tribunal federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita, para reforzar su petición de desestimar la acusación.

Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly afirmaron en un documento enviado al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el Gobierno de Venezuela sufrague su defensa.

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo que, alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.

La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde 2015 que buscaban presionar para provocar un cambio político, y el Gobierno de EE.UU. no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.