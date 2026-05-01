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Tópicos: Mundo | Venezuela | Nicolás Maduro

Maduro pidió a los trabajadores garantizar el proceso de paz y unión en Venezuela

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Desde Nueva York, donde permanece detenido, el exmandatario llamó a cohesión social en el país caribeño.

En tanto, en suelo venezolano, organizaciones sindicales marcharon exigiendo un sueldo mínimo justo, criticando la política económica actual.

Maduro pidió a los trabajadores garantizar el proceso de paz y unión en Venezuela
 EFE (archivo)

"Cilia y yo agradecemos la inmensa solidaridad expresada diariamente", señaló Maduro.

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El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro pidió este viernes a los trabajadores garantizar el proceso de paz y unión nacional, un mensaje a propósito del Día Internacional de los Trabajadores y publicado en su cuenta de Telegram.

Maduro -quien fue capturado en Caracas por Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero- pidió a los trabajadores avanzar por "encima de las limitaciones" y confiar en la "fuerza propia" de la clase obrera.

"Cilia y yo agradecemos la inmensa solidaridad expresada diariamente, con perseverancia, en todos los centros de trabajo por los trabajadores de toda Venezuela y nuestros países hermanos del mundo", reza el mensaje, fechado este 1 de mayo desde Nueva York, donde Maduro está encarcelado.

Durante la jornada, decenas de simpatizantes del chavismo se concentraron al oeste de Caracas para respaldar la reciente decisión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció el jueves un incremento del "ingreso mínimo integral", conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales.

"La clase obrera no se arrodilla, está defendiendo sus derechos y su libertad, su soberanía y su independencia", dijo a la agencia de noticias EFE José Guerrero, presidente del Sindicato de Petroquímica de Venezuela, quien pidió la liberación de Maduro y Flores.

Las dudas por salario mínimo

Al este de Caracas, trabajadores venezolanos marcharon hacia la Defensoría del Pueblo, al oeste de la ciudad, para exigir un aumento digno del salario mínimo y rechazar la política salarial de la presidenta encargada, quien aumentó el "ingreso mínimo integral" a 240 dólares mensuales.

Sin embargo, Delcy Rodríguez no precisó en cuánto quedará el salario mínimo, congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar al mes en la actualidad, un monto igual al de las pensiones.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de alimentación y otro denominado "ingreso de guerra económica", los dos sin incidencia en beneficios laborales.

Ambos sumaban 190 dólares antes del anuncio del jueves de Delcy Rodríguez y eran depositados en bolívares a la tasa oficial del día

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