Tópicos: Mundo | Venezuela | Nicolás Maduro

Operativo para capturar a Maduro dejó unos 40 muertos, según el NYT

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Entre los fallecidos se cuentan tanto efectivos militares como civiles, incluida una anciana de 80 años, luego de que un bombardeo alcanzara un edificio residencial.

Uno de los helicópteros de EE.UU. fue alcanzado por fuego venezolano, aunque logró mantenerse operativo.

 EFE
Unas 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense contra Venezuela este sábado y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times.

Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado, durante una conferencia de prensa, que no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos.

En las horas posteriores al ataque comenzaron a conocerse detalles sobre la muerte de una civil en Catia La Mar, una zona costera de bajos ingresos al oeste del aeropuerto de Caracas.

Un bombardeo alcanzó un edificio residencial de tres pisos y derribó una pared exterior durante la ofensiva estadounidense, causando la muerte de Rosa González, de 80 años, y dejando a otra persona gravemente herida, según su familia citada por el NYT.

Más tarde, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, afirmó en una conferencia en Mar-a-Lago junto a Trump que helicópteros estadounidenses que se desplazaban para extraer al presidente Nicolás Maduro y a su esposa recibieron fuego, y que uno fue alcanzado pero "siguió siendo operable", tras lo cual todas las aeronaves regresaron.

El ataque dejó el interior de los apartamentos expuesto, entre restos que incluían un retrato de Simón Bolívar aparentemente perforado por metralla.

Maduro está siendo trasladado vía aérea por decenas de agentes federales de Estados Unidos a una cárcel de Brookyn previo a tener que compadecer ante un tribunal federal de Nueva York.

