Oposición venezolana registra 100 excarcelaciones de presos políticos y discrepa de cifras oficiales

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó este miércoles que registra la excarcelación de 100 presos políticos desde el jueves pasado, cuando las autoridades anunciaron la liberación de un "número importante" de detenidos tras el ataque de Estados Unidos en suelo venezolano.

En una publicación en X, la PUD precisó que hasta las 14:30 hora local de este miércoles tenía confirmadas esas liberaciones y pidió que se acelere el proceso para que "cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios" desde el jueves pasado.

"Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos", manifestó el bloque opositor, reafirmando su exigencia de transparencia y listas públicas de liberados.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado 5 de enero, aseguró este miércoles que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país, en lo que describió como la apertura de un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

Rodríguez indicó que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelaciones de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante de personas".

El martes, Jorge Rodríguez afirmó que las "listas" de excarcelaciones estaban disponibles, aunque aún no se han hecho públicas, lo cual reclaman ONG, activistas, familiares y partidos políticos, que exigen no solo las cifras sino también la divulgación de los registros individuales.

La organización Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, afirmó que "continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios", lo que, consideró, está impidiendo la concreción de las liberaciones anunciadas, en medio de la falta de claridad sobre quiénes han sido excarcelados y bajo qué términos.