"Toldos azules" en Meiggs: Marcaron las calles para volver a instalarse tras operativo policial
Los denominados "toldos azules" protagonizaron esta mañana una protesta con barricadas para evitar que Carabineros y la Municipalidad de Santiago volviera a desalojarlos del Barrio Meiggs, donde marcaron las calles para "reservar" los puestos e instalarse nuevamente una vez que se retirern las fuerzas de seguridad.
