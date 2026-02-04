Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago20.8°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Toldos azules" en Meiggs: Marcaron las calles para volver a instalarse tras operativo policial

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Los denominados "toldos azules" protagonizaron esta mañana una protesta con barricadas para evitar que Carabineros y la Municipalidad de Santiago volviera a desalojarlos del Barrio Meiggs, donde marcaron las calles para "reservar" los puestos e instalarse nuevamente una vez que se retirern las fuerzas de seguridad.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados