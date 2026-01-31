Plan de transición en Venezuela: la Casa Blanca proyecta elección presidencial en 18 o 24 meses

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, habría informado a ejecutivos de algunas empresas que podrían celebrarse elecciones en Venezuela dentro de 18 o 24 meses, informó este sábado el diario The Wall Street Journal.

Según dicha publicación, algunos miembros de la Administración de Donald Trump han intentado tranquilizar a legisladores, líderes extranjeros y empresarios afirmando que la cooperación de Washington con el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, es temporal.

La Administración de Trump no ha detallado públicamente plazos para la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque de Estados Unidos en Venezuela.

Las últimas elecciones presidenciales celebradas en el país suramericano fueron las del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue relecto de acuerdo a las autoridades venezolanas a pesar de las acusaciones de fraude de la oposición y de varios países, que reconocieron la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder opositora, María Corina Machado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el pasado miércoles ante el Senado que el objetivo último del Gobierno de Trump es lograr una "Venezuela democrática" mediante unas elecciones "libres y justas", pero advirtió que la transición no es cuestión de semanas, sino que durará algún tiempo.

Por su parte, Machado ha expresado en sus reuniones con Trump y con Rubio su deseo de poder regresar a Venezuela cuanto antes.

La Premio Nobel de la Paz 2025 se ha mostrado escéptica a trabajar con Delcy Rodríguez, afirmando que la transición debe ser "real" y no "un modelo a la rusa en el que las mafias sigan al mando".

La embajadora estadounidense Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Su llegada se produce un día después que Rodríguez anunciara una amnistía general para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide, temido centro de detención por las torturas y abusos de los derechos humanos.