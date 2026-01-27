La CIA trabaja para establecer una presencia permanente de EE.UU. en Venezuela

La CIA trabaja discretamente para establecer una presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela, de forma que pueda ejercer su influencia sobre el futuro del país, de acuerdo con los planteamientos de Donald Trump, informó este martes la CNN.

La cadena estadounidense, que cita fuentes familiarizadas con esa misión, asegura que ha sido planificada entre los servicios de inteligencia estadounidenses y el Departamento de Estado.

Estos contactos se han centrado en cómo será la presencia estadounidense en Venezuela, tanto a corto como a largo plazo, tras la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero para su procesamiento en Nueva York.

Si bien el Departamento de Estado ostentará la principal presencia diplomática estadounidense a largo plazo en el país, es probable que la administración Trump recurra en gran medida a la CIA para iniciar dicho proceso de reingreso debido a la transición política en curso y la actual inestable situación de seguridad en Venezuela, señala la CNN.

"El Estado impone su postura, pero la CIA ejerce realmente la influencia", declaró a CNN una fuente familiarizada con el proceso de planificación, señalando que los objetivos a corto plazo de la agencia incluyen sentar las bases para las iniciativas diplomáticas, incluyendo el fortalecimiento de las relaciones con la población local y el establecimiento de sistemas de seguridad.

A corto plazo, los funcionarios estadounidenses podrían operar desde un anexo de la CIA, antes de la apertura de una embajada oficial, lo que les permitirá comenzar a establecer contactos informales con miembros de diferentes facciones del gobierno venezolano, así como con figuras de la oposición, cita la cadena.

"Establecer un anexo es la prioridad número uno. Antes que los canales diplomáticos, el anexo puede ayudar a establecer canales de enlace, que serán con la inteligencia venezolana y que permitirán conversaciones que los diplomáticos no pueden tener", dijo un exfuncionario del gobierno estadounidense que interactuó con los venezolanos, según la CNN.

El director de la CIA, John Ratcliffe, fue el primer alto funcionario de Trump en visitar Venezuela después de la operación contra Maduro, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y líderes militares a principios de este mes.

Y oficiales de la CIA ya estuvieron presentes en Venezuela durante los meses previos a la operación contra Maduro.

En agosto pasado, la agencia instaló de forma encubierta un pequeño equipo en el país para rastrear los patrones, ubicaciones y movimientos de Maduro.

Entre los agentes se encontraba una fuente de la CIA que operaba dentro del gobierno venezolano y que ayudó a Estados Unidos a rastrear la ubicación y los movimientos de Maduro antes de su captura, según declaró a CNN una fuente informada sobre la operación.