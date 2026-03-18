Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras más de una década al mando de Defensa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, tras más de una década en el cargo y designó en su reemplazo al general Gustavo González López, en un nuevo ajuste dentro del alto mando militar.

"Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", señaló la mandataria en un mensaje oficial, donde además indicó que el exministro asumirá "nuevas responsabilidades".

Padrino López ocupaba el cargo desde 2014, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del aparato militar durante el gobierno de Nicolás Maduro. Su salida marca un cambio relevante en la estructura de poder de las Fuerzas Armadas, en un contexto de creciente tensión política.

El nuevo ministro, González López, ha ocupado cargos clave en inteligencia y seguridad, incluyendo la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Contrainteligencia Militar, consolidando un perfil ligado al control interno del régimen.

La destitución ocurre dos meses después del ataque militar de Estados Unidos en Caracas, que terminó con la captura de Maduro y su esposa, y se enmarca en una reconfiguración del poder impulsada por Rodríguez desde que asumió como jefa de Estado encargada .

En paralelo, la mandataria ha impulsado cambios en el gabinete y un acercamiento con Washington, en medio de un escenario político aún inestable y en evolución.