Neida Colmenares, de la Asociación de Venezolanos en Chile, sostuvo en Cooperativa que si a raíz de la captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos "se abre en Venezuela un proceso de transición democrática y reconstrucción, hay una parte muy importante de la diáspora que está disponible y con ganas para regresar" al país caribeño.

"Uno de los ejes centrales de la oposición venezolana es que sin duda alguna, en el momento de que se retome el proceso democrático en Venezuela, además se necesita el retorno al país de parte importante de la diáspora, porque Venezuela ha perdido al 20% de la población" en los últimos años del régimen chavista.

Al mismo tiempo, la académica de la Universidad de Santiago lamentó en Una Nueva Mañana que antes del ataque del sábado, "la conversación sobre el proceso venezolano se haya desarrollado únicamente con señalar que la migración es un problema" por parte de los gobiernos de América Latina.

Por lo demás, cuestionó la viabilidad de los planes del Presidente electo, José Antonio Kast, para repatriar a los 334 mil venezolanos indocumentados a partir de marzo: "El corredor humanitario es realmente un corredor de retorno forzoso, y no existen experiencias en el mundo comprobadas ni condiciones para que eso se materialice", subrayó.

