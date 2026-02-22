En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos con la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, sobre la incorporación de las algas en la alimentación de los chilenos, especialmente, en el programa de alimentación escolar.

Además, analizamos las desigualdades que se expresan en el transporte público junto a la ingeniera civil industrial, Patricia Galilea; y sobre la biodiversidad invisible que guarda la Antártica, junto a Julieta Orlando, doctora en microbiología.

