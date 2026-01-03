Síguenos:
Tópicos: Mundo | Venezuela

Traicionado: Miembros del régimen venezolano ayudaron a la CIA a vigilar a Maduro

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Los funcionarios proporcionaron datos clave sobre sus movimientos y patrones de vida para facilitar su captura.

Fuentes del NYT sugirieron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por EE.UU. fue un factor determinante para quebrar la lealtad.

Traicionado: Miembros del régimen venezolano ayudaron a la CIA a vigilar a Maduro
 DC Studio, vía freepik.com (referencial)
En portada

Miembros del Gobierno venezolano habrían ayudado a vigilar la ubicación del presidente, Nicolas Maduro, de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), citada por el New York Times.

La CIA, indicaron las fuentes, produjo la información de inteligencia que condujo a la detención de Maduro mediante la vigilancia de sus movimientos y su patrón de vida.

Los agentes en Venezuela, trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de forma precisa.

No se ha aclarado cómo se reclutó a la fuente venezolana que facilitó la ubicación de Maduro.

Sin embargo, exfuncionarios señalaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que condujera a su captura pudo haber contribuido a obtener la cooperación necesaria.

Aunque la CIA tuvo un papel central en la obtención de inteligencia y la planificación de la misión, la operación fue ejecutada por fuerzas de operaciones especiales del Ejército estadounidense bajo autoridad de aplicación de la ley, y no como una misión directa de la agencia.

Funcionarios consultados por medios estadounidenses describieron la operación como producto de "meses de meticulosa planificación" y destacaron que Maduro estuvo "intervenido" desde el inicio del operativo.

