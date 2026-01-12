Universitarios denuncian extorsión en Venezuela

La representación estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunció este lunes que han recibido reportes de extorsiones a estudiantes, en el marco del estado de conmoción exterior, un tipo de estado de excepción, decretado el pasado 3 de enero tras el ataque militar de EE.UU. contra el país suramericano.

Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, afirmó en rueda de prensa que "los estudiantes tienen miedo" de regresar a clases presenciales, "porque hemos tenido reportes en donde se les extorsiona simplemente por tener (en el teléfono) una noticia en donde se habla de los acontecimientos de la política".

Venezuela declaró el pasado 3 de enero un inédito estado de conmoción exterior que otorga medidas especiales al Estado y, según se informó en ese momento, tiene como objetivo "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".

Sin embargo, el presidente de la FCU señaló que los estudiantes están siendo víctimas de extorsiones y señaló que el reinicio de clases en la principal universidad del país está previsto para el 19 de enero, pero, dijo, esto depende de "si las condiciones están dadas".

El estudiante Octavio González, representante ante el Consejo Universitario de la UCV, denunció que el decreto de estado de conmoción exterior "ataca a las libertades individuales de la ciudadanía, libertades y derechos" establecidos en la Constitución.

"Las fuerzas de seguridad del Estado, en vez de combatir las amenazas exteriores (...) sigue utilizando esas medidas para seguir tocándole el bolsillo a los venezolanos, para meterlos en un cuarto a revisarles los teléfonos, a revisar la intimidad de cada venezolano para conseguir cualquier mínimo elemento para extorsionarlos, quitarles dinero", denunció.

En este sentido, señaló que "la transición no se logra con persecución".

El Movimiento Estudiantil de la UCV exigió este lunes una transición política, sin presos políticos ni persecución a la disidencia.

El domingo, el Gobierno ordenó la "inmediata activación y el fortalecimiento de los patrullajes" policiales cerca de los centros educativos por el reinicio de clases, previsto a partir de este lunes, según informó el ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

El decreto de estado de conmoción está fechado el pasado 3 de enero, el mismo día de los ataques estadounidenses en Venezuela, durante los cuales se produjo la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen encarcelados en Estados Unidos.