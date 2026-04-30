Cámara baja gastó $691 millones en pasajes aéreos para diputados

La Cámara de Diputadas y Diputados gastó $691 millones en pasajes aéreos durante 2025, con traslados utilizados por 71 parlamentarios, en su mayoría desde regiones.

Según dio a conocer Emol, en total, se realizaron 3.764 viajes nacionales en avión, con un costo promedio de $183.761 por tramo, en el marco de los desplazamientos entre los distritos y el Congreso en Valparaíso.

¿Quiénes lideran el uso de pasajes?

Sergio Bobadilla (UDI, distrito 20): 73 vuelos.

Alejandro Bernales (Partido Liberal, distrito 26): 72 vuelos.

Fernando Bórquez (UDI, distrito 26): 72 vuelos.

Daniel Lilayú (UDI, distrito 25): 72 vuelos.

Sebastián Videla (Partido Liberal, distrito 3): 72 vuelos.

De acuerdo con lo consignado, los parlamentarios que encabezan la lista pertenecen principalmente a las regiones del Biobío y Los Lagos, lo que explicaría la frecuencia de sus traslados.

Cabe destacar que los pasajes aéreos de los diputados son financiados por la Cámara de Diputadas y Diputados con cargo a su propio presupuesto, como parte de las facilidades para el ejercicio de la función parlamentaria.

Este sistema busca asegurar el traslado regular entre el Congreso en Valparaíso y los distritos que representan, especialmente en el caso de zonas más alejadas del país. En ese marco, los legisladores cuentan con un cupo mensual de entre tres y cuatro pasajes, de acuerdo con el calendario de actividades legislativas.