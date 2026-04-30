Cámara baja gastó $691 millones en pasajes aéreos para diputados
Los pasajes aéreos de los diputados son financiados por la Cámara de Diputadas y Diputados con cargo a su propio presupuesto.
Los pasajes aéreos de los diputados son financiados por la Cámara de Diputadas y Diputados con cargo a su propio presupuesto.
La Cámara de Diputadas y Diputados gastó $691 millones en pasajes aéreos durante 2025, con traslados utilizados por 71 parlamentarios, en su mayoría desde regiones.
Según dio a conocer Emol, en total, se realizaron 3.764 viajes nacionales en avión, con un costo promedio de $183.761 por tramo, en el marco de los desplazamientos entre los distritos y el Congreso en Valparaíso.
De acuerdo con lo consignado, los parlamentarios que encabezan la lista pertenecen principalmente a las regiones del Biobío y Los Lagos, lo que explicaría la frecuencia de sus traslados.
Cabe destacar que los pasajes aéreos de los diputados son financiados por la Cámara de Diputadas y Diputados con cargo a su propio presupuesto, como parte de las facilidades para el ejercicio de la función parlamentaria.
Este sistema busca asegurar el traslado regular entre el Congreso en Valparaíso y los distritos que representan, especialmente en el caso de zonas más alejadas del país. En ese marco, los legisladores cuentan con un cupo mensual de entre tres y cuatro pasajes, de acuerdo con el calendario de actividades legislativas.