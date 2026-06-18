Carpintero recibió 90 millones por error y no dudó en devolverlos

Un carpintero devolvió a BancoEstado una millonaria suma que recibió por error en su cuenta, luego de detectar que el depósito realizado por la entidad superaba ampliamente el monto que debía cobrar por una boleta de garantía.

Rodrigo Valencia acudió a una sucursal del banco para cobrar un pago asociado a un trabajo realizado para el Parque Metropolitano. Tras completar el trámite, revisó su cuenta y notó una diferencia importante en el depósito realizado.

Según comentó a The Clinic, el monto recibido era muy superior al esperado, ya que la cifra correcta era de 9 millones de pesos, mientras que en su cuenta aparecía un abono de 99 millones.

Al percatarse de la situación, informó de inmediato a la funcionaria que lo atendía en la sucursal, tras lo cual el banco corrigió la operación y retiró posteriormente el exceso de dinero depositado.

Pese a que el problema se habría producido por un error al ingresar un dígito adicional en la transacción, Valencia aseguró nunca haber tenido la intención de quedarse con el dinero.

"Fue una cuestión instantánea. Vi el monto y dije: 'esto no es mío'. Perfectamente me podría haber ido, pero nunca se me pasó por la cabeza", concluyó.