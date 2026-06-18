Herencia fiscal: ¿12 años de déficit o mala gestión del gobierno anterior?

La solicitud del Ejecutivo de elevar la deuda pública en 6.200 millones de dólares para saldar compromisos pendientes con proveedores del Estado y su aprobación en la Cámara de Diputados reabrió este jueves el debate sobre el origen del deterioro fiscal del país.

En El Primer Café de Cooperativa, Alejandro Weber, exsubsecretario del Gobierno de Sebastián Piñera, apuntó directamente a una mala gestión presupuestaria del gobierno de Gabriel Boric, mientras Pablo Jorquera, exjefe de estudios de la Dirección de Presupuestos de la administración anterior, rechazó esa lectura y situó el problema en una trayectoria de 12 años de déficit que ninguna administración ha logrado resolver.

El debate además surge tras las declaraciones del exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien señaló que el presupuesto 2026 "presentaba deficiencias de financiamiento originales" y que la deuda adicional de 6.200 millones de dólares servirá para saldar compromisos pendientes con proveedores del Estado.

Respecto a las críticas del actual oficialismo, Marcel dijo en Cooperativa que "cuando nosotros asumimos el gobierno, nos dedicamos a tratar de resolver estos problemas más que a culpar y a apuntar al gobierno anterior".

"No es cierto"

Al respecto, Weber afirmó que "es cierto que venimos con déficit fiscal hace mucho tiempo y que la deuda ha ido aumentando. Pero los órdenes de magnitud que vimos los últimos años son significativamente mayores y sin crisis mediante".

Weber también rebatió el argumento del ministro Marcel sobre la PGU como herencia no financiada: "El primer IFP (Informe de Finanzas Públicas) de la administración anterior refrendó completamente las holguras fiscales por 25.000 millones de dólares que había entregado la administración previa".

"El presupuesto de la PGU el primer año de la administración del Presidente Boric se subejecutó. ¿Cómo podría ser entonces que la Pensión Garantizada Universal no estaba financiada? Y luego hay un proyecto de ley que aumenta el gasto de la PGU. ¿Cómo podría ser eso entonces posible?", añadió.

El exsubsecretario también cuestionó que Marcel se presente como un gobierno que no culpa a su antecesor. "No es cierto que la administración anterior no le echara la culpa al gobierno del Presidente Piñera. Si usted revisa las declaraciones, permanentemente se señalaron cuestiones como que la PGU no estaba financiada".

"Un estrés de 12 años"

Jorquera, por su parte, rechazó esa lectura y situó el problema en una escala histórica mayor. "Lo que este gobierno hereda es una trayectoria fiscal que viene con 12 años de déficit. No diría que lo que se heredó es una cuestión negativa de un año para otro, sino una situación de estrés que llevamos 12 años sin resolver como país."

Jorquera también advirtió contra simplificar el diagnóstico apuntando a ineficiencias puntuales, afirmando que "creer que Bachelet y Piñera fueron ineficientes o gastaron de más porque no eran eficientes es simplificar el problema".

"Lo que pasa es que las necesidades de gasto son muy altas. Las necesidades de la ciudadanía en salud, educación, vivienda (...) llevamos 12 años de déficit", agregó.

Jorquera reconoció el déficit como un hecho innegable, pero disputando la narrativa sobre su origen: "La administración anterior fue la que en proporción del PIB menos creció el gasto, y eso también es un esfuerzo de contención. Pero efectivamente el problema que tenemos requiere respuestas más profundas".

Construir acuerdos

El exministro de Economía de Boric, Álvaro García, respondió que "es evidente que tenemos un problema fiscal significativo que ha permanecido por mucho tiempo, que el gobierno anterior buscó reducirlo sin mucho éxito, particularmente al final del período".

"En Chile -dijo- hay un extensísimo consenso en la importancia de reemprender el crecimiento y en la necesidad de ordenar nuestras cuentas fiscales. Si estamos de acuerdo en los objetivos y en varios de los instrumentos, ¿por qué no nos sentamos a la mesa y realmente construimos un acuerdo?".

En esa línea, Weber llamó a discutir "en base a evidencia. Por eso yo nunca mencioné la caja, porque para mí el tema de caja no era un tema relevante".

"Pero sí menciono la deuda neta: tomemos todos los pasivos que tenemos, sumemos los activos, y nos damos cuenta que hoy día tenemos menos activos y que se utilizaron ahorros para financiar gasto permanente, deteriorando nuestra posición fiscal neta", puntualizó.