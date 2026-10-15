Chile destaca en los “Óscar del Turismo” con cuatro premios sudamericanos

Chile obtuvo cuatro reconocimientos en los World Travel Awards 2026, conocidos como los "Óscar del Turismo", que distinguen a los principales destinos y empresas del sector a nivel internacional.

Entre los galardones, el país fue distinguido por su oferta de aventura, sus atractivos naturales y el turismo de cruceros. El país, además, llegó a la competencia con 19 nominaciones en 18 categorías.

Los resultados se dieron a conocer tras la ceremonia de los premios para el Caribe y las Américas, realizada el domingo 11 de octubre en Jamaica. Con estos resultados, Chile mantuvo tres títulos regionales y sumó un nuevo reconocimiento para el organismo encargado de promover el turismo nacional.

El país fue elegido Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino de Cruceros y Mejor Destino Verde de Sudamérica. Además, Sernatur recibió el premio a la Mejor Oficina de Turismo de la región, tras competir con entidades de promoción turística de otros países.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, valoró los resultados y destacó que Chile consiguió por duodécimo año consecutivo el reconocimiento como principal destino sudamericano para el turismo aventura. También señaló que estos premios reconocen el trabajo de quienes se desempeñan en el sector y su aporte al empleo y al desarrollo de las regiones.

Por su parte, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, recibió las cuatro estatuillas en representación del país.

La premiación también reconoció a distintas empresas y atractivos turísticos chilenos: Tierra Patagonia fue elegido Mejor Hotel de Aventura de Sudamérica, mientras que LATAM Airlines obtuvo el premio a la Mejor Aerolínea y el Sheraton Santiago Hotel and Convention Center fue distinguido como Mejor Hotel de Conferencias.

En otras categorías, Explora recibió el reconocimiento a la Mejor Empresa de Expediciones y Hotel Las Torres Patagonia fue elegido Mejor Hotel Verde. También destacaron Explora Patagonia National Park, como Mejor Lodge de Sudamérica; el Centro del Vino Concha y Toro, como Mejor Viña Turística; y VIK Chile, como Mejor Hotel en Región Vitivinícola.

A estos resultados se sumaron los premios para Aviva Water Park, como Mejor Parque Acuático, y la Reserva Biológica Huilo Huilo, que fue reconocida por su aporte al turismo responsable.

Uno de los hitos para Chile fue mantener su liderazgo regional en turismo aventura, categoría que gana de manera consecutiva desde 2015. La variedad geográfica del país permite ofrecer actividades como trekking, montañismo, rafting, kayak, surf y esquí, además de expediciones en lugares que van desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia.

Chile también conservó los títulos de Mejor Destino Verde y Mejor Destino de Cruceros de Sudamérica, que ya había obtenido en 2025.

Tras estos resultados, el país buscará nuevos reconocimientos en la etapa mundial de los World Travel Awards 2026, donde cuenta con ocho nominaciones. Chile competirá por los premios a Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino de Cruceros, Mejor Destino Verde y Mejor Destino de Naturaleza del Mundo.

Las otras candidaturas corresponden a Santiago, que aspira a ser reconocido como Mejor Ciudad Destino del Mundo; el desierto de Atacama, nominado como Destino Más Romántico; Pucón, que competirá como Mejor Destino Regional de Turismo Aventura; y Sernatur, que buscará el título de Mejor Oficina de Turismo del Mundo.

Las votaciones para los premios mundiales estarán abiertas hasta el 30 de octubre, y los ganadores se anunciarán el 12 de diciembre, durante la ceremonia final programada en Tanzania.