Informe de Conaset recomendó continuar la construcción de la ciclovía Alameda-Providencia

La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), dependiente del Ministerio de Transportes, emitió un informe en el que recomendó continuar la construcción del tramo tres de la ciclovía Alameda-Providencia, que va desde calle Exposición, en el límite entre Santiago y Estación Central, hasta Avenida Pajaritos en Maipú.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, suspendió la construcción de esta obra en su último tramo, luego de que ya se inauguraran los dos primeros: el tramo 1, desde Vicuña Mackenna a Manuel Rodríguez, y el 2, desde Manuel Rodríguez hasta Exposición.

El informe de la Conaset asegura que la falta del tramo 3, de unos 3,8 kilómetros, genera una discontinuidad relevante en la infraestructura proyectada, lo que afecta negativamente la conectividad de la red, reduce el nivel de servicio esperado y puede incrementar los riesgos para la seguridad vial de los ciclistas y usuarios de ciclos del sector poniente.

El gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, abordó la recomendación y afirmó que "la Conaset ha dicho lo que hemos venido sosteniendo tanto los alcaldes como el Gobierno Regional desde el día uno: el tercer tramo es necesario y urgente pa la ciudad de Santiago".

"No se da una opinión fundada en razones políticas; se da fundada en razones técnicas", aseveró Orrego.

En ese sentido, reiteró el llamado al Gobierno de "retomar la construcción del tercer tramo, que además beneficia a tres comunas que son muy vulnerables y usuarias de la bicicleta, como son Estación Central, Lo Prado y también Maipú. Esperamos que no se hable de un capricho de una persona o de un grupo de alcaldes, sino que se entienda que esta es una necesidad para la ciudad de Santiago".