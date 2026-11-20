Un hombre de nacionalidad jordana se volvió viral en redes sociales tras encarar a un sujeto que rayaba un muro en pleno centro de Santiago, intervención que llegó hasta el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien le agradeció personalmente por su gesto.

Se trata de Mustafa, conocido en redes sociales como "El Jordano Mustafa", quien sorprendió al vándalo realizando rayados en uno de los muros del Hotel Mercure, en el sector de Santa Lucía. "No puedes hacer eso", le gritó en reiteradas ocasiones, hasta que el ocioso terminó alejándose del lugar.

El video se difundió por redes sociales y llamó la atención del ministro Undurraga, quien destacó el gesto a través de su cuenta de X. "No lo conozco, pero me encantaría agradecerle personalmente", expresó el secretario de Estado.

Posteriormente, el ministro se comunicó directamente con Mustafa a través de Instagram: "Hola. ¿Cómo estás? Soy Francisco Undurraga, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Quería agradecerte por el gran gesto al intervenir de manera pacífica frente a una persona que estaba rayando un muro en el centro de Santiago. Creo que acciones como la suya son un ejemplo del compromiso que necesitamos para cuidar nuestra ciudad y el patrimonio que nos pertenece a todos. Un abrazo".

El creador de contenido lleva 10 años viviendo en estas tierras y declara: "Chile es mi país y mi casa".

En respuesta el ministro Evópoli, explicó que su intervención fue una forma de retribuir lo que ha recibido durante su estadía en el país y manifestó su intención de seguir actuando frente a situaciones similares.