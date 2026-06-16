Monumentos Nacionales aclaró a Desbordes el rechazo a su propuesta de enrejar la Fuente Alemana

El Consejo de Monumentos Nacionales (CNM) aseguró este martes que respondió "en tiempo y forma" a los requerimientos del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, para levantar una reja en torno al monumento público Fuente Alemana, que el lunes sufrió una nueva vandalización al amanecer rociado con pintura azul.

El nuevo ataque a la obra, que hace un mes sufrió el desmembramiento de su estructura mediante el corte de algunos elementos de bronce y el robo de piezas, provocó una fuerte molestia el jefe comunal, quien propuso eliminar el organismo técnico debido a su "inacción".

"Hace más de un año que el municipio pidió autorización para instalar una reja patrimonial amplia, alta, bonita, de buen nivel; la misma que se usa en capitales europeas para proteger los monumentos. Lamentablemente, el Consejo nos rechazó esta solicitud de manera irresponsable. No hay un argumento técnico, es solo porque a ellos no les gusta", alegó el extimonel RN.

La respuesta de Monumentos Nacionales

A través de un comunicado, la Secretaría Técnica del CMN explicó que la propuesta del Municipio de Santiago -presentada en octubre de 2025- fue analizada el 22 de abril de este año, "solicitando a la Municipalidad el envío del proyecto final, con sus planos y especificaciones técnicas".

"Otro tema que se evaluó en (esa) sesión fue la solicitud del alcalde de Santiago de aclarar los fundamentos del CMN para no autorizar de inmediato una propuesta de cierre perimetral del Monumento Público Fuente Alemana, situación que, según explicó el director de Obras Municipales, quedaría superada debido a la presentación de la segunda propuesta, que busca cerrar todo el parque", argumentó el Consejo de Monumentos Nacionales.

Por lo anterior, el organismo ofició a Desbordes para que "confirme y aclare lo indicado por el director de Obras Municipales, respecto de si la solicitud de enrejar el Monumento Público Fuente Alemana sigue o no vigente".

"Junto con reiterarle la disposición del CMN de apoyar las gestiones del municipio, el CMN acordó solicitar antecedentes adicionales para dar continuidad al análisis del proyecto", concluyó.