Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago18.8°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Así quedó la Fuente Alemana tras el corte y robo de sus piezas

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ratificaron este viernes los daños atribuibles a terceros en la Fuente Alemana, ubicada en el cabezal norte del Parque Forestal, correspondientes a cortes en algunos elementos de bronce y el robo de piezas.

El equipo de Patrimonio Histórico del CMN constató daños en la pata derecha del cóndor de bronce que se ubica en la zona posterior del monumento.

También detalló que fue sustraído el remate superior -que constaba de un pomo- del caduceo que porta la escultura del dios Mercurio de bronce.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados