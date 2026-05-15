Profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ratificaron este viernes los daños atribuibles a terceros en la Fuente Alemana, ubicada en el cabezal norte del Parque Forestal, correspondientes a cortes en algunos elementos de bronce y el robo de piezas.

El equipo de Patrimonio Histórico del CMN constató daños en la pata derecha del cóndor de bronce que se ubica en la zona posterior del monumento.

También detalló que fue sustraído el remate superior -que constaba de un pomo- del caduceo que porta la escultura del dios Mercurio de bronce.

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