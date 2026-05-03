Vecinos acusan abandono del Parque Forestal tras aumento de rucos y basura
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Vecinos del Parque Forestal de Santiago denuncian el abandono de las autoridades municipales producto del aumento de rucos y basura en la zona.
La situación se agravó luego de que el contrato entre la Municipalidad de Santiago con la empresa Solo Verde -encargada de la limpieza- fuera rescindido por incumplimientos laborales de ésta última.
En este contexto, los habitantes advierten de la falta de un "plan B" y de un incremento de la llegada de personas en situación de calle; situaciones que -afirman- hace notorio el deterioro público del lugar.
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