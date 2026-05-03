Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago25.6°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Vecinos acusan abandono del Parque Forestal tras aumento de rucos y basura

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Vecinos del Parque Forestal de Santiago denuncian el abandono de las autoridades municipales producto del aumento de rucos y basura en la zona.

La situación se agravó luego de que el contrato entre la Municipalidad de Santiago con la empresa Solo Verde -encargada de la limpieza- fuera rescindido por incumplimientos laborales de ésta última.

En este contexto, los habitantes advierten de la falta de un "plan B" y de un incremento de la llegada de personas en situación de calle; situaciones que -afirman- hace notorio el deterioro público del lugar.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados