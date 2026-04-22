Orrego: Prima en el Minvu y en OO.PP. la visión economicista de que el mercado debe hacer ciudad

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, criticó en Cooperativa que, en materia de urbanismo, el Gobierno prioriza una visión "economista y financiera", en la que "el mercado tiene que hacer ciudad y el Estado tiene que ser un espectador".

La autoridad hizo estas reflexiones en Lo Que Queda del Día luego de que el Ejecutivo paralizara proyectos urbanísticos considerados clave para la capital -como la ciclovía en el nuevo eje Alameda y la remodelación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)-, con el argumento de ahorrar recursos para la reconstrucción de viviendas en Biobío y Valparaíso.

"Cuando la gente empieza a decir que todo lo que no es estrictamente material de subsistencia -por ejemplo, el derecho a la vivienda, en la cual yo creo profundamente- empieza a ser superfluo, tenemos un problema. O sea, ¿cómo explicamos entonces la inversión en parques, la inversión en cultura, la inversión en espacios de encuentro? Eso no es simplemente de subsistencia, eso tiene que ver con el desarrollo integral del ser humano", aseveró.

"Yo creo que lo que hay aquí detrás es un concepto de que el mercado es el que tiene que hacer ciudad y el Estado tiene que ser un espectador. Yo no creo y no comparto ese concepto; considero que el Estado es el que define el tipo de ciudad que tenemos. Y, por supuesto, la ciudad es mucho más que construir viviendas", sostuvo el exDC.

"Hay que construir espacios públicos, espacios culturales, parques, por supuesto, ciclovías, en fin... diría que aquí hay una disputa del tipo o concepto de ciudad que tenemos y cómo se planifica una ciudad. Y creo que está predominando la visión economicista y financiera, cuando todos sabemos que Chile, si quisiera endeudarse para poder terminar esta obra (remodelación del GAM) que ya estaba contratada, se podría hacer", afirmó el otrora intendente metropolitano.

Producto de esta visión, "todas estas obras que no corresponden, estrictamente, a lo de subsistencia son miradas, de alguna manera, como algo de menor valor"; situación en la que Orrego afirmó ver el "inicio de un patrón: dejar cierto tipo de obras abandonadas y sin financiamiento aduciendo a que, por supuesto, hay otras prioridades".

Por ejemplo, "ahora se acaba de hacer una consulta bastante silenciosa a través de las redes sociales para hacer una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que precisamente aumenta las densidades en todas las comunas sin pasar por los planos reguladores comunales y sin pasar por el Plan Regulador Intercomunal de Santiago. O sea, no es una medida aislada", alertó.

"Yo fui ministro de Vivienda y sé que la vivienda es una prioridad, pero no nos olvidemos que el Ministerio de Vivienda es Vivienda y Urbanismo. Es decir, hay que hacer ciudad", remató Orrego.