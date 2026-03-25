ENAP confirmó fuertes alzas de combustibles anunciadas por el Gobierno

El informe semanal de Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) proyectó importantes alzas en los combustibles, en medio del debate que marcó la semana luego de que el Gobierno detallara modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Según el reporte, la gasolina de 93 octanos registraría un aumento estimado de $372,2 por litro, mientras que la de 97 octanos subiría $391,5 por litro.

En tanto, el diésel tendría un incremento de $580,3 por litro y el GLP de uso vehicular de $11,0 por litro. A su vez, el kerosene (parafina) anotaría un alza estimada de $138,5 por litro, lo que generó especial atención, considerando que previamente se había señalado que este combustible no registraría incrementos.

Durante los últimos días, la expectativa por el ajuste incluso provocó que automovilistas se agolparan en algunos servicentros para cargar combustible antes de que se concretaran las nuevas variaciones.

El contexto se remonta al anuncio realizado el lunes por el Ejecutivo, cuando el Gobierno explicó los detalles de una modificación administrativa al Mepco, mecanismo que ajusta el impuesto específico a los combustibles para amortiguar variaciones bruscas en los precios internacionales del petróleo y así proteger a los consumidores.

Apuntando al escenario internacional -especialmente a la situación en Medio Oriente- y a una estrechez fiscal que, según el Ejecutivo, dificulta mantener el subsidio como estaba, la administración de José Antonio Kast confirmó que el Ministerio de Hacienda haría uso de la facultad que otorga el mecanismo para realizar un ajuste más rápido frente a los precios internacionales.

Desde ENAP reiteraron que su informe es referencial y que los precios finales al público son definidos por las distribuidoras, considerando factores como los valores de importación de combustibles, los costos de transporte y la aplicación de mecanismos de estabilización vigentes como el propio Mepco.