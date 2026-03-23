Luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara alzas de 370 pesos por litro de bencina y 580 pesos por litro de diésel, decenas de automovilistas comenzaron a llegar a servicentros para cargar combustible antes de que los aumentos de precios se hagan efectivos este jueves.

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