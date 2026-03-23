Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.5°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Automovilistas hacen largas filas en servicentros tras anuncio de alzas de combustibles

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara alzas de 370 pesos por litro de bencina y 580 pesos por litro de diésel, decenas de automovilistas comenzaron a llegar a servicentros para cargar combustible antes de que los aumentos de precios se hagan efectivos este jueves.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados